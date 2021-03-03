Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что после подписания ряда необходимых документов крейсер «Украина» переделают в плавучий музей.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, он рассказал, что на заседание рабочей группы подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки участники обсудили юридические вопросы того, как преобразовать крейсер «Украина» в музей.

— Результатом встречи было то, что все четко поняли: создание крейсера-музея — это реальность. Совместно с директором Николаевского судостроительного завода, представителями профильных министерств, Укроборонпрома и народными депутатами проговорили, что данному проекту быть. Другого пути у нас просто нет. Я напомнил присутствующим, что это инициатива Президента Украины и крейсер должен стать музеем. Все с этим согласились и мы обсудили юридические вопросы, которые необходимо решить. Совместно нашли пути решения, — сообщил Виталий Ким.

По его словам, для этого необходимо соответствующее распоряжение Президента Украины или постановление Кабинета министров, решение Министерства финансов, которое подтвердит, что средства могут быть списаны, или найти средства на компенсацию Николаевскому судостроительному заводу.

— После этого процедура ускорится. Параллельно с рабочей группой состоялось заседание Кабинета министров, на котором дали протокольное поручение Минфину разобраться с возможностью списания средств из Министерства обороны, как из незаконченного объекта строительства. Следующее заседание планируется 15 марта. Буду и дальше держать вас в курсе событий, — сообщил Виталий Ким.

Справка: Ракетный крейсер «Украина» (ранее - «Адмирал Флота Лобов») - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, - прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Владимир Зеленский год назад был на судостроительном заводе в Николеве и осматривал крейсер «Украина»

Напомним, экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164, бывший крейсер «Украина». Степан Полторк взамен крейсера показал проект «корветов» и предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе».

Тогдашний генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус не видит целесообразности в достройке ракетного крейсера «Украина», содержащегося на Николаевском судостроительном заводе, поэтому предлагает рассмотреть возможность его продажи.

В июле 2020 года НикВести сообщали, что спустя год после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, процесс разоружения так и не начался.

Также отметим, что украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с петицией по преобразованию в музей крейсера «Украина».

Экс-директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города. Виталий Воронов предложил сделать из крейсера музей и установить его возле городища «Дикий Сад».

Также напомним, что «Настоящее время» сняло документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».

Напомним, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Один из цехов «Николаевского судостроительного завода»

Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Ранее в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Отметим, что процедура банкротства может затянуться на годы. К примеру, 19 октября 2011 года Николаевский хозяйственный суд, по иску управления Пенсионного фонда в Николаевской области, вынес постановление о возбуждении процедуры банкротства ЗАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». В 2013 году суд признал завод «Океан» банкротом, после чего началась процедура ликвидации. Этот процесс закончился спустя пять лет, 3 декабря 2018 года, когда Николаевский судостроительный завод «Океан» продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Также напомним, что после очередной публикации НикВести государственный концерн «Укроборонпром» профинансировал первый этап ремонта здания управления Николаевского судостроительного завода.

Также «Укроборонпром» выделил финансирование на содержание ракетного крейсера «Украина», который содержится на на «Николаевском судостроительном заводе».