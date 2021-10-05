Железнодорожная станция, которую построят в индустриальном парке на базе Черноморского судостроительного завода, будет способна обрабатывать в два раза больше вагонов, нежели сейчас может это сделать существующая станция «Николаев-Грузовой».

Об этом рассказал заместитель директора компании «Наваль-Парк» Максим Лозовский в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Напомним, что компания владеет активами бывшего «Черноморского судостроительного завода» на территории которого хочет создать индустриальный парк. Условно территорию разделят на пять кластеров: агропромышленный, промышленный, логистический, портовый, комфортный.

По словам Максима Лозовского, один из ключевых моментов в создании индустриального парка – это новая железнодорожная станция, которая будет обслуживать компании всего парка и работать в режиме экспорта и импорта.

–– Есть станция «Николаев-Грузовой», которая зажата с двух сторон городом и развиваться негде. Новых веток и новой приемной станции поставить негде. Дальше идет «Сортировочная» - такая же история. По железной дороге обе станции сейчас работают на пределе своих возможностей и та грузовая база, которая создается из года в год в Украине, она в Николаев довозится автомобилями, потому что это выгодно. Мы строим практически аналог «Николаеву- Грузовому» у себя на территории. Наши станции позволят в два раза больше вагонов обрабатывать, более 10 миллионов тон в год. Поэтому мы не только добавим грузопоток Николаеву, но и уберем грузовой транспорт с улиц города. Груз, перевезенный в вагонах, в три раза дешевле по логистике чем груз, перевезенный автомобилем. Поэтому наши резиденты будут получать конкурентное преимущество и достаточно быстро построят заводы в нашем парке, –– уверен Максим Лозовский.

Ранее сообщалось, что компания «Наваль Парк» уже обратилась в Николаевский горсовет с документами, чтобы выкупить землю под ЧСЗ.

Напомним, что горсовет Николаева обязал ООО «Наваль Парк» погасить долги, но утвердил проект землеустройства на свыше 142 гектара.