Семья бывшего главы Службы безопасности Украины Николаевской области Виталия Герсака после его увольнения приобрела недвижимости примерно на полтора миллиона долларов.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Виталий Герсак — в 2020 году глава Службы безопасности Украины в Николаевской области — тогда же и стал героем расследования, во время которого нашли дорогие квартиры в столичном ЖК «Французский квартал-2», землю под Киевом, бизнес-кредит с криминальным шлейфом и солидный автопарк.

Далее, говорится в новом расследовании, после освобождения Виталия Герсака жизнь его семьи не ухудшилась.

В частности, расследователи проанализировали соцесети сына Виталия Герсака.

— Можно поздравлять семью с квартирным повышением: из дорогого «Французского квартала», который мы видим в 2020, до еще более дорогого ЖК премиум-класса «Новопечерские Липки», — указало СМИ.

По информации Bihus.Info, после освобождения Виталия Герсака «уже летом 2021 года его жена купила две квартиры в Липках — 3-комнатные, 200 квадратов, тянут на минимум 650 тысяч долларов без ремонта».

Под квартирами у Герсаков появилось 6 мест для паркинга, которые стоят около 220 тысяч долларов.

Кроме того, для салона красоты Юлии Герсак купили тоже на «Новопечерских Липках» еще 140 квадратов, по актуальным ценам (которые росли за время проведения расследования — прим.) — это еще примерно 650 тысяч долларов. Этот салон уже имеет страницу в Инстаграме. Как отмечают в расследовании, «судя по рендерингам, ремонт там будет в стиле «дорого-багато»».

В общей сложности семья Герсаков потратила на новую недвижимость около полутора миллионов долларов.

Также в расследовании говорится, что сын уволенного с должности СБУ-шника Герсак-младший, будучи несовершеннолетним, «катался на Ламборгине, Гелике, БМВ, Тойоте, Фольксвагене и Тундре со спецсигналами».

В ноябре 2020 Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что больше не считает Николаев бандитским городом, о чем заявлял годом ранее, перед назначением Виталия Герсака на должность начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.