В Хмельницкой области Славутская городская больница взяла у банка кредит на выплату заработной платы работникам, так как не получила финансирование от НСЗУ.

Об этом сообщает исполнительный комитет Славутского городского совета.

Отмечается, что согласно постановлению Кабмина Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения от 12.01.2022 №2 больница насчитала доплаты персоналу, однако по состоянию на 7 февраля медучреждение не получило договор на финансирование с НСЗУ по пакетам медицинских гарантий.

— Поскольку 7 число — крайний срок выплаты заработной платы работникам, поэтому для недопущения задолженности принято решение воспользоваться услугой АО Ощадбанк овердрафт (краткосрочный кредит) и выплатить заработную плату работникам больницы, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай в ходе заседания медицинской коллегии заявила, что больницы Николаева, которые не смогут выплатить зарплаты медикам, получат дополнительное финансирование для покрытия долгов от Национальной службы здоровья Украины. Специальный пакет выплат будет внедрен уже в феврале.