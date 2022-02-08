Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Позже в Офисе президента объяснили, что речь идет о 200 миллионах евро кредита и финансовых гарантиях на 1 миллиард евро.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Макроном, пишет Украинская правда.

— Мы очень ценим такой шаг солидарности со стороны Франции – выделение 1,2 миллирда евро макрофинансовой помощи Украине, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, это «действительно поможет стабилизировать нашу экономику».

— Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины, — резюмировал президент.

Как уточнили в ОП, речь идет об 1,2 миллиарде евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

— Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 млрд евро от Европейского Союза французская сторона выделяет еще 1,2 млрд евро программного финансирования, — заявил заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

В частности, Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн. евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд. евро. Под эти гарантии Украина сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Как отметил Шурма, эти средства могут быть направлены на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной.

— Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков, — добавил Ростислав Шурма.

Напомним, Украина и Франция договорились о поставке 130 локомотивов французской компании «Alstom» на общую сумму 900 миллионов евро.