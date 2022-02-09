В течение 2021 года на финансирование социальных проектов, а также на адресную помощь Николаевский глиноземный завод выделил более 46 миллионов гривен.

Об этом в интервью Новости N рассказал гендиректор НГЗ Виктор Кожевников.

Он сообщил, что корпоративная политика предприятия основана на понимании ответственности крупного бизнеса перед обществом. НГЗ реализует десятки социальных программ, поддерживая местные громады, медиков, детсады, лицеи, школы и т. д. Большинство этих проектов – долгосрочны.

— Один из флагманских проектов НГЗ, аналогов которому нет в Украине – антиковидный госпиталь, построенный нами на базе горбольницы № 5. Это полностью оборудованный современный модульный медицинский центр стоимостью 155 млн грн для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями. С момента открытия учреждение приняло несколько тысяч пациентов, - сообщил Виктор Кожевников.

В 2021 году на финансирование социальных проектов, а также на адресную помощь Николаевский глиноземный завод выделил больше 46 миллионов гривен.

— Учитывая сложную ситуацию с Covid-19, помощь медикам и пациентам все это время оставалась для нас приоритетным направлением. Мы обеспечиваем госпиталь всем необходимым оборудованием и медикаментами, организовываем питание для больных с диагнозом Covid-19 и врачей, предоставляем наборы медикаментов для восстановления при выписке для этих пациентов, - рассказал гендиректор НГЗ.

Помимо этого, продолжена программа социального партнерства с близлежащими селами, в рамках которой НГЗ ежегодно оказывает помощь и поддержку Галицыновской объединенной территориальной общине. В 2021 году села получили свыше 1,6 миллиона гривен. Были отремонтированы классы в сельских школах, приобретено медицинское оборудование: аппарат УЗИ, 2 кислородных концентратора.

— В прошлом году мы подписали меморандум о сотрудничестве с администрацией города. Помимо всех налогов и отчислений, которые платит предприятие, НГЗ, как и прежде, уделяет внимание улучшению инфраструктуры и жизни горожан, занимается решением социальных вопросов, - сообщил Виктор Кожевников.

На развитие и благоустройство Николаева в 2021 году направлено 7 миллионов гривен. Эти средства пошли на реализацию ряда программ, в том числе 2 миллиона гривен – на конкурс «Город инноваций». В нем участвуют образовательные и социальные учреждения, некоммерческие организации и организации малого и среднего бизнеса. В прошлом году в Николаеве реализованы 16 социальных проектов.

Еще 9 проектов сейчас находятся в процессе реализации. Среди них – капитальный̆ ремонт спортзала детского сада № 144, обустройство актового зала в Николаевской̆ гимназии № 49, создание на территории гимназии № 3 класса на свежем воздухе, что актуально в условиях пандемии, создание тренажерной зоны на открытом воздухе на базе Николаевского лицея им. О. Ольжича, создание совместного инклюзивного центра дневного пребывания и творческого развития детей̆ с инвалидностью и их родителей, и другие.

— Завод продолжил реализацию проекта «Сад мечты». Мы заменяем старые и травмоопасные игровые элементы в детских садах Корабельного района на новые современные, сертифицированные и яркие комплексы. Оборудование приобретается и устанавливается полностью за счет средств НГЗ, устаревшие металлические конструкции убираем с территории сада. Мы здесь работаем, здесь растут дети наших сотрудников, поэтому делаем максимум, чтобы создать достойные и комфортные условия для всех, - подытожил Виктор Кожевников.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года Николаевский глиноземный завод (НГЗ) заплатил больше 1,7 миллиарда гривен налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.