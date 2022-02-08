Виктор Кожевников, гендиректор НГЗ

По итогам 2021 года Николаевский глиноземный завод (НГЗ) заплатил больше 1,7 миллиарда гривен налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

Об этом в интервью Новости N рассказал генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников.

Он рассказал, что несмотря на все сложности прошедшего года, предприятие работало согласно плана. НГЗ прошел несколько проверок контролирующих органов, которые не зафиксировали критических нарушений, был проведен также международный аудит, который подтвердил безопасность работы завода.

— Значительно увеличился объем налоговых отчислений – в бюджеты разных уровней НГЗ заплатил более 1,7 млрд грн. Завод в числе крупнейших налогоплательщиков Украины, а Галицыновская ОТО – третья в стране по объемам финансирования. Благодаря стабильной работе завода она имеет возможность развиваться. Дополнительно мы помогаем Николаевской области в рамках благотворительных социальных программ, - рассказал Виктор Кожевников.

Также постоянно улучшаются условия работы сотрудников НГЗ.

— В 2021 году прошло плановое повышение заработной платы, заработала программа медицинского страхования, появились дополнительные возможности для оздоровления – льготное посещение спортзала и бассейна, увеличена компенсация на питание, закуплены новые пассажирские автобусы – добираться на работу стало комфортней. Сейчас обсуждаем еще несколько масштабных проектов и для сотрудников, и для региона, - сказал генеральный директор Николаевского глиноземного завода.

Ранее сообщалось, что НГЗ возобновляет рекультивацию шламового поля.

Напомним, на Николаевском глиноземном заводе планируют делать строительные материалы из продуктов отхода при переработке бокситов — красного шлама.