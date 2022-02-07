Генеральный директор Николаевского глиноземного завода Виктор Кожевников надеется, что в ближайшее время предприятие возобновит работы по рекультивации первого шламового поля, которое уже выведено из эксплуатации.

Об этом он рассказал в интервью изданию Новости N.

Напомним, в декабре 2021 года сообщалось, что из-за иска ОО «Стоп шлам» был сорван график рекультивации первого шламового поля НГЗ.

Виктор Кожевников рассказал, что на сегодня рекультивировано 64 гектара шламполя. Для завершения рекультивации необходимо строительство пруда-накопителя, что оказалось временно заблокировано решением суда.

— В документах, которые есть в открытом доступе, четко написано: строительство пруда-накопителя, а не шламового поля. И нужен этот пруд для завершения рекультивации первого шламполя, которое выведено из эксплуатации. На сегодня рекультивирована уже половина – 64 гектара. Теперь там растет трава. Это важное экологическое мероприятие, но его продолжение было заблокировано из-за надуманной судебной тяжбы по иску псевдоактивистов. Для продолжения работ необходимо построить пруд-накопитель для рециркуляции технической воды, так предусмотрено проектом. Но согласование документов в Минэкологии было приостановлено до решения суда, - рассказал Виктор Кожевников.

Он сообщил, что уже есть решение апелляционного суда по этому делу в пользу НГЗ.

— На сегодня решение апелляции в нашу пользу, так что надеемся, что в ближайшее время после получения необходимых согласований работы будут возобновлены, - подытожил он.

Ранее сообщалось, что на Николаевском глиноземном заводе планируют делать строительные материалы из продуктов отхода при переработке бокситов — красного шлама.