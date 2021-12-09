График рекультивации первого шламового поля Николаевского глиноземного завода (НГЗ), уже выведенного из эксплуатации, был сорван из-за иска ОО «Стоп шлам».

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии по экологии Николаевского областного совета.

По словам директора по производству НГЗ Владимира Красноярского, завод уже рекультивировал 64 га шламового поля, но дальнейшие работы невозможны без строительства пруда-накопителя, к которому должна быть перемещена техническая вода. Выдача документов, разрешающих его строительство, приостановлена Минэкологии к решению суда по иску «Стоп шлам» о взыскании «морального ущерба».

— Есть план-график рекультивации. Заключены соответствующие договоры с государственным научно-исследовательским и проектно-изыскательным институтом по 100% рекультивации этого шламового поля. Но теперь завод не может получить документ по оценке влияния на окружающую среду«, — объяснил Владимир Красноярский.

Представители НГЗ подчеркивают, что завод имеет замкнутый цикл водооборота. Техническая вода снова и снова возвращается в производство, а все обвинения псевдоактивистов о том, что завод сбрасывает воду в лиман, опровергались многочисленными проверками — технологический процесс не предусматривает сбросы во внешние водоемы.

Депутат облсовета и экс-председатель экоинспекции области Владислав Мартыченко подтвердил, что в самом НГЗ нарушений «глобального характера» нет.

— Очень много манипуляций происходит вокруг завода, потому что многие не понимают тех технологических процессов, которые там сейчас происходят. Тот же шлам попадает на поля в закрытом типе, по трубопроводу. Была проблема в 2011-12 году, когда было запыление этого шлама, ее решили, там есть пылетушение. Это все я видел сам (...) Каких-то нарушений глобального характера я там не видел, — подчеркнул Владислав Мартыченко.

Ранее президент Николаевского глиноземного завода Штефан Цохлинг обсудил социальные проекты и дальнейшее сотрудничество с руководством Николаевской области.