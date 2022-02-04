На Николаевском глиноземном заводе планируют делать стриотельные материалы из продуктов отхода при переработке бокситов — красного шлама.

Об этом в интервью Новости N рассказал генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников.

Виктор Кожевников отметил, что проблема утилизации шлама общемировая, и пока никто не нашел решения для массового внедрения. Работает в этом направлении и Николаевский глиноземный завод.

– Мы в числе первых среди глиноземных производств по объему переработки красного шлама. Например, на НГЗ впервые в мире провели испытания и пришли к выводу, что его можно использовать для производства цемента. Сейчас продолжаем эту работу, - сказал Виктор Кожевников.

Он сообщил, что в этом году запланировано выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для получения из красного шлама продуктов, которые можно будет использовать в строительстве.

— На первом этапе ожидаемый объем утилизации шлама составит порядка 180 тысяч тонн в год. Это и снижение углеродного следа, и практическое применение, - сказал гендиректор НГЗ.

Красный шлам — твёрдые отходы процесса Байера, промышленного процесса обработки боксита для поставки оксида алюминия как сырья для электролиза алюминия. Обычно фабрика производит в два раза больше красного шлама, чем алюминия.Это отношение зависит от типа боксита, применяюшегося в процессе переработки. Красный шлам содержит примеси оксидов металлов и представляет собой одну из самых важных проблем с утилизацией при производстве алюминия. Красный цвет вызван присутствием оксида железа, составляющего до 60% массы красного шлама.Также в нём содержится заметное количество оксида кремния(IV), невыщелоченного остаточного алюминия и оксида титана.



Красный шлам нелегко утилизировать. В большинстве стран, в которых он производится, его выкачивают в пруды.Красный шлам занимает площадь, которая не пригодна ни для строительства, ни для сельского хозяйства. Как отход процесса Байера, красный шлам отличается высокой щелочностью с pH от 10 до 13. Для понижения щелочности с целью уменьшения вреда окружающей среде применяются разные методы. Ведутся исследования возможных применений красного шлама, но его высушивание требует много энергии (на испарение воды) и может много стоить, если использовать ископаемые топлива.

Напомним, на Николаевском глиноземном заводе начался второй этап масштабной модернизации. Во время обновления оборудования на заводе планируют реконструировать печи фирмы Lurgі, чтобы в 4 раза снизить уровень выбросов – отработанного пара. Общая стоимость проекта составит больше 200 миллионов гривен. Работы завершат в первом квартале 2023 года.

Ранее Президент Николаевского глиноземного завода Штефан Цохлинг заявил, что предприятие сконцентрируется на достижении амбициозных целей ESG – на будущем с низким углеродным следом.

В прошлом году завод прошел аудит независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas на соответствие требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда. А за последние 10 лет на целевые природоохранные мероприятия НГЗ потратил 47 миллионов долларов.

Николаевский глиноземный завод за следующие полгода дополнительно инвестирует 23 миллиона гривен в проект «Здоровая нация».