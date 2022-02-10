В Украине завершился период льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
За этот период было оформлено больше 88 тысяч таких авто, а уплачено больше 3 миллиардов гривен налогов.
Льготный период действовал с 15 июня 2021 года:
Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали: Закарпатская —- 15 195 авто, Киевская — 11 084 авто, Одесская — 10 471 авто, Ивано-Франковская — 6 027 авто, Черновицкая — 5 636 авто.
С 9 февраля полиция может останавливать нерастаможенные «евробляхи» и штрафовать водителей, а данные об этих авто передавать в Гостаможслужбу.
Таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей (от 8,5 тысяч гривен до 170 тысяс — прим.). После уплаты штрафа авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.
Нарушителям также грозит наложение ареста на счета и имущество.
Напомним, 13 мая, президент Владимир Зеленский подписал законы, которые упростят растаможку машин с европейской регистрацией.
В Украине завершился период льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
За этот период было оформлено больше 88 тысяч таких авто, а уплачено больше 3 миллиардов гривен налогов.
Льготный период действовал с 15 июня 2021 года:
Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали: Закарпатская —- 15 195 авто, Киевская — 11 084 авто, Одесская — 10 471 авто, Ивано-Франковская — 6 027 авто, Черновицкая — 5 636 авто.
С 9 февраля полиция может останавливать нерастаможенные «евробляхи» и штрафовать водителей, а данные об этих авто передавать в Гостаможслужбу.
Таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей (от 8,5 тысяч гривен до 170 тысяс — прим.). После уплаты штрафа авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.
Нарушителям также грозит наложение ареста на счета и имущество.
Напомним, 13 мая, президент Владимир Зеленский подписал законы, которые упростят растаможку машин с европейской регистрацией.