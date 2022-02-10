В Украине завершился период льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

За этот период было оформлено больше 88 тысяч таких авто, а уплачено больше 3 миллиардов гривен налогов.

Льготный период действовал с 15 июня 2021 года:

до 11 ноября 2021 года — основной 180-дневный период;

до 8 февраля 2022 года — 270-дневный период для участников боевых действий, находившихся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали: Закарпатская —- 15 195 авто, Киевская — 11 084 авто, Одесская — 10 471 авто, Ивано-Франковская — 6 027 авто, Черновицкая — 5 636 авто.

С 9 февраля полиция может останавливать нерастаможенные «евробляхи» и штрафовать водителей, а данные об этих авто передавать в Гостаможслужбу.

Таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей (от 8,5 тысяч гривен до 170 тысяс — прим.). После уплаты штрафа авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.

Нарушителям также грозит наложение ареста на счета и имущество.

Напомним, 13 мая, президент Владимир Зеленский подписал законы, которые упростят растаможку машин с европейской регистрацией.