Компания Tesla Илона Маска отзовет в США еще 26 681 электрический автомобиль в связи с дефектом программного обеспечения.

Об этом сообщает CNBC.

Речь идет о некоторых электрокарах Model 3 (2021-2022 гг. выпуска), Model S, Model X и Model Y (2020-2022).

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), ошибка в программном обеспечении авто, которая приводит к плохой работе оттаивания лобового стекла, может увеличить риск сбоя и уменьшить видимость водителя на дороге.

Такой дефект может увеличить риск аварии на дороге.

Tesla предлагает владельцам бесплатные обновления программного обеспечения через воздух в ответ на отзыв. Компания также отправит владельцам этих электрокаров сообщения 1 апреля.

Напомним, в декабре Tesla отзывала сотни тысяч электромобилей Model 3 и Model S из-за проблем с багажником и капотом.