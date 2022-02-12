Национально-ориентированная швейцарская партия прекратила существование, о ее роспуске разослал письме глава политорганизации Флориан Гебер.
Об этом информирует Digi24.
Ныне несуществующая партия была признана крайне радикальным формированием со стороны швейцарской полиции. К доказательство этому в прошлом году один из ее лидеров был судим за антисемитские высказывания.
В числе причин роспуска партии ее руководство назвало «плохой имидж», сформированный вокруг политической силы, а также трудности с проведением встреч с избирателями из-за ограничений COVID-19.
Однако члены партии готовы к созданию нового проекта, так как не хотят терять потенциал организации, в которой числилилось больше тысячи зарегистрированных членов.
Флориан Гербер, глава Швейцарской национальной партии, ультраправой партии, созданной в 2000 году, разослал членам письмо, в котором объявил о роспуске партии.
— В течение двух десятилетий своего существования Швейцарская национальная партия имела небольшое присутствие на политической арене Швейцарии, получив только мандат в законодательном собрании кантона Берн и должность муниципального советника в городе Золотурн, — отмечает Digi24.
Напомним, на заседании словацкого парламента депутат Андрей Медведецки намеренно обляпал водой флаг Украины.
Национально-ориентированная швейцарская партия прекратила существование, о ее роспуске разослал письме глава политорганизации Флориан Гебер.
Об этом информирует Digi24.
Ныне несуществующая партия была признана крайне радикальным формированием со стороны швейцарской полиции. К доказательство этому в прошлом году один из ее лидеров был судим за антисемитские высказывания.
В числе причин роспуска партии ее руководство назвало «плохой имидж», сформированный вокруг политической силы, а также трудности с проведением встреч с избирателями из-за ограничений COVID-19.
Однако члены партии готовы к созданию нового проекта, так как не хотят терять потенциал организации, в которой числилилось больше тысячи зарегистрированных членов.
Флориан Гербер, глава Швейцарской национальной партии, ультраправой партии, созданной в 2000 году, разослал членам письмо, в котором объявил о роспуске партии.
— В течение двух десятилетий своего существования Швейцарская национальная партия имела небольшое присутствие на политической арене Швейцарии, получив только мандат в законодательном собрании кантона Берн и должность муниципального советника в городе Золотурн, — отмечает Digi24.
Напомним, на заседании словацкого парламента депутат Андрей Медведецки намеренно обляпал водой флаг Украины.