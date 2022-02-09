На заседании словацкого парламента депутат Андрей Медведецки намеренно обляпал водой флаг Украины, а затем его коллега по партии Марек Котлеба вовсе вырвал и смял символ. За их поступки уже принесли извинения первые лица Словакии.
Об этом информирует Startitup.
В парламенте Словакии шло обсуждение оборонного соглашения между Братиславой и Вашингтоном. Вскоре трибуну заблокировали пророссийские депутаты Андрей Медвецки и Петер Крупа от «Народной партии Наша Словакия», держа в руках словацкий флаг, выступая против сотрудничества своей страны с США. На обоих не было масок, что являлось нарушением регламента.
Затем к трибуне подошли проевропейские депутаты Янка Битто Циганикова и Мирослав Жияк с флагом Украины в знак солидарности. Стоявшие сверху политики с прокремлевской ориентацией начали себя неадекватно вести, в частности, депутат Андрей Медведецки плеснул на украинское полотно водой, а подбежавший коллега по партии Марек Котлеба вовсе распустил руки, дал пощечину депутату Мирославу Жияку и силой отобрал флаг.
За выходку радикалов перед Киевом извинились сразу премьер-министр Эдуард Хегер и министр иностранных дел Иван Корчок.
— Свободная и демократическая Словакия сегодня подверглась нападению экстремистов в парламенте <...> Демократические силы в Словакии должны еще раз продемонстрировать единство основных конституционных ценностей этого государства, — говорится в заявлении главы словацкого правительства.
— Я сожалею и тем более стыжусь этого, потому что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим извинения по дипломатическим каналам, — написал в Facebook глава МИД Словакии.
Член парламента Мирослав Жияк, который и держал флаг Украины, рассказал, что его поблагодарили от имени украинской делегации в Совете Европы.
— Конечно, группа наших нацистов смеется над тем, что я держал украинский флаг вместе с Янкой Битто Циганиковой <...> Именно поэтому я рассматривал возможность публикации благодарности Марии Мезенцевой (глава украинской делегации в ПАСЕ, - прим), где она говорит спасибо за поддержку Украины, — подчеркнул политик, симпатизирующий Украине.
Как сообщалось, Словакия рассмотрит возможность увеличения транзита газа в Украину.
На заседании словацкого парламента депутат Андрей Медведецки намеренно обляпал водой флаг Украины, а затем его коллега по партии Марек Котлеба вовсе вырвал и смял символ. За их поступки уже принесли извинения первые лица Словакии.
Об этом информирует Startitup.
В парламенте Словакии шло обсуждение оборонного соглашения между Братиславой и Вашингтоном. Вскоре трибуну заблокировали пророссийские депутаты Андрей Медвецки и Петер Крупа от «Народной партии Наша Словакия», держа в руках словацкий флаг, выступая против сотрудничества своей страны с США. На обоих не было масок, что являлось нарушением регламента.
Затем к трибуне подошли проевропейские депутаты Янка Битто Циганикова и Мирослав Жияк с флагом Украины в знак солидарности. Стоявшие сверху политики с прокремлевской ориентацией начали себя неадекватно вести, в частности, депутат Андрей Медведецки плеснул на украинское полотно водой, а подбежавший коллега по партии Марек Котлеба вовсе распустил руки, дал пощечину депутату Мирославу Жияку и силой отобрал флаг.
За выходку радикалов перед Киевом извинились сразу премьер-министр Эдуард Хегер и министр иностранных дел Иван Корчок.
— Свободная и демократическая Словакия сегодня подверглась нападению экстремистов в парламенте <...> Демократические силы в Словакии должны еще раз продемонстрировать единство основных конституционных ценностей этого государства, — говорится в заявлении главы словацкого правительства.
— Я сожалею и тем более стыжусь этого, потому что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим извинения по дипломатическим каналам, — написал в Facebook глава МИД Словакии.
Член парламента Мирослав Жияк, который и держал флаг Украины, рассказал, что его поблагодарили от имени украинской делегации в Совете Европы.
— Конечно, группа наших нацистов смеется над тем, что я держал украинский флаг вместе с Янкой Битто Циганиковой <...> Именно поэтому я рассматривал возможность публикации благодарности Марии Мезенцевой (глава украинской делегации в ПАСЕ, - прим), где она говорит спасибо за поддержку Украины, — подчеркнул политик, симпатизирующий Украине.
Как сообщалось, Словакия рассмотрит возможность увеличения транзита газа в Украину.