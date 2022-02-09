На заседании словацкого парламента депутат Андрей Медведецки намеренно обляпал водой флаг Украины, а затем его коллега по партии Марек Котлеба вовсе вырвал и смял символ. За их поступки уже принесли извинения первые лица Словакии.

Об этом информирует Startitup.

В парламенте Словакии шло обсуждение оборонного соглашения между Братиславой и Вашингтоном. Вскоре трибуну заблокировали пророссийские депутаты Андрей Медвецки и Петер Крупа от «Народной партии Наша Словакия», держа в руках словацкий флаг, выступая против сотрудничества своей страны с США. На обоих не было масок, что являлось нарушением регламента.

Затем к трибуне подошли проевропейские депутаты Янка Битто Циганикова и Мирослав Жияк с флагом Украины в знак солидарности. Стоявшие сверху политики с прокремлевской ориентацией начали себя неадекватно вести, в частности, депутат Андрей Медведецки плеснул на украинское полотно водой, а подбежавший коллега по партии Марек Котлеба вовсе распустил руки, дал пощечину депутату Мирославу Жияку и силой отобрал флаг.

За выходку радикалов перед Киевом извинились сразу премьер-министр Эдуард Хегер и министр иностранных дел Иван Корчок.

— Свободная и демократическая Словакия сегодня подверглась нападению экстремистов в парламенте <...> Демократические силы в Словакии должны еще раз продемонстрировать единство основных конституционных ценностей этого государства, — говорится в заявлении главы словацкого правительства. — Я сожалею и тем более стыжусь этого, потому что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим извинения по дипломатическим каналам, — написал в Facebook глава МИД Словакии.

Член парламента Мирослав Жияк, который и держал флаг Украины, рассказал, что его поблагодарили от имени украинской делегации в Совете Европы.

— Конечно, группа наших нацистов смеется над тем, что я держал украинский флаг вместе с Янкой Битто Циганиковой <...> Именно поэтому я рассматривал возможность публикации благодарности Марии Мезенцевой (глава украинской делегации в ПАСЕ, - прим), где она говорит спасибо за поддержку Украины, — подчеркнул политик, симпатизирующий Украине.

Как сообщалось, Словакия рассмотрит возможность увеличения транзита газа в Украину.