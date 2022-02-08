Словакия планирует проанализировать возможность увеличения транзита газа в Украину, временно удвоив мощности.

Об этом Министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок сказал на совместной пресс-конференции министров МИД стран Славского формата и главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, пишет Левый берег.

— Словацкая газотранзитная система предоставляет двойную мощность для транзита газа через Словакию в Украину, — сказал Иван Корчок.

По словам Ивана Корчка, Словакия готова проанализировать возможность коммерческой жизнеспособности такого проекта.

Он напомнил, что Европейская комиссия 1 февраля объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд. евро макрофинансовой помощи.

Кроме того, в планах Словакии — строительство станции неотложной медицинской помощи в пгт Станица Луганская в Луганской области.

Глава МИД Словакии добавил, что выбор Украины в пользу Европы не является фактором угрозы для других стран, в частности, для России.

— У Украины есть свободный выбор, она может следовать своей судьбе в отношении западного направления. И это никому не угрожает. Совершенно нелогично, что свободный выбор одной демократической страны считается угрозой другой стране, — сказал Иван Корчок. — О принципе нераздельности безопасности, который стоит в центре дискуссии, я совершенно с этим согласен. Этот принцип не может противоречить принципам территориальной целостности и суверенитета. И это меня также подводит к тому, что мы поддерживаем диалог с Россией, абсолютно. Нам нужен открытый диалог, заверение в уважении руководящих принципов, на которых построена Европа после 1989 года, — добавил глава внешнеполитического ведомства Словакии.

Напомним, 1 февраля, Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.