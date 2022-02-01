Во вторник, 1 февраля, Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

— Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях, — написал он.

Сергей Макогон добавил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности и в случае отсутствия транзита.

По его словам, открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки в Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.

Напомним, хранилища газа Европейского союза забиты толпивом почти на 40%, при этом полученного летом продукта осталось меньше 20%.