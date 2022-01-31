Хранилища газа Европейского союза забиты толпивом почти на 40%, при этом полученного летом продукта осталось меньше 20%.

Статистику опубликована госкомпания РФ «Газпром».

Поставщик газа намекает, что Европе не хватает газа, ссылаясь на данныересурса Gas Infrastructure Europe.

— Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3% или 38,4 млрд куб. м газа, — акцентируют в Москве.

Монополист также приводит цифры о количестве газа в хранилищах газа Германии и Франции Первые заполнены на 37%, вторые на 1% меньше, чем первые.

— С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 29 января запасы уже на 2,7 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату, — в «Газпроме» трактуют статистку в свою пользу.

В РФ также заявляют, что Украина также недополучает газа и заполнила хранилища газом почти на половину меньше, чем в начале 2021 года.

— Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях, — настаивают у Миллера.

Как сообщалось, США собирают коалицию крупных поставщиков газа для замены российского газа в Европе.