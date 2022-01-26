Администрация США собирает коалицию крупных поставщиков газа, которые могли бы компенсировать странам Европы возможный провал прокачки от Газпрома в кризисном сценарии с началом военных действи и введением санкций.
Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Bloomberg.
Американские чиновники ведут переговоры с Катаром — крупнейшим в мире производителем СПГ, чтобы обеспечить европейцам «подушку безопасности» в случае дефицита газа.
Результатом кулуарных встреч может стать визит эмира Катара Ахмада бин Али Аль Тани в США. По словам источников Bloomberg, он может состояться до конца января.
Одновременно Госдепартамент ведет переговоры с американскими производителями сжиженного газа, рассказал Reuters высокопоставленный представитель ведомства.
— США пообещали не оставить Европу в беде, если возникнет дефицит энергоносителей из-за конфликта или санкций, — сообщил источник.
Кроме того, американские дипломаты обратились к Норвегии - второму крупнейшему поставщику газа в Евросоюзе, обеспечивающему примерно четверть потребления, сообщил CNN источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, поиск возможной замены газа Газпрому ведется в глобальном масштабе и с участием союзников США, которые пытаются определить, какие объемы потребуются ЕС, чтобы пережить зиму и весну.
Переговоры находятся на «достаточно продвинутой стадии». Как утверждает источник CNN, американские дипломаты заверили европейцев, что санкции против России не приведут к негативным последствиям для их экономики.
Как сообщалось, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.
Администрация США собирает коалицию крупных поставщиков газа, которые могли бы компенсировать странам Европы возможный провал прокачки от Газпрома в кризисном сценарии с началом военных действи и введением санкций.
Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Bloomberg.
Американские чиновники ведут переговоры с Катаром — крупнейшим в мире производителем СПГ, чтобы обеспечить европейцам «подушку безопасности» в случае дефицита газа.
Результатом кулуарных встреч может стать визит эмира Катара Ахмада бин Али Аль Тани в США. По словам источников Bloomberg, он может состояться до конца января.
Одновременно Госдепартамент ведет переговоры с американскими производителями сжиженного газа, рассказал Reuters высокопоставленный представитель ведомства.
— США пообещали не оставить Европу в беде, если возникнет дефицит энергоносителей из-за конфликта или санкций, — сообщил источник.
Кроме того, американские дипломаты обратились к Норвегии - второму крупнейшему поставщику газа в Евросоюзе, обеспечивающему примерно четверть потребления, сообщил CNN источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, поиск возможной замены газа Газпрому ведется в глобальном масштабе и с участием союзников США, которые пытаются определить, какие объемы потребуются ЕС, чтобы пережить зиму и весну.
Переговоры находятся на «достаточно продвинутой стадии». Как утверждает источник CNN, американские дипломаты заверили европейцев, что санкции против России не приведут к негативным последствиям для их экономики.
Как сообщалось, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.