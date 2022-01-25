Американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщила корреспондентка CNN Кейтлин Коллинс в Twitter.

По словам корреспондента, Джо Байден ответил «Да» на вопрос, рассмотрит ли он возможность введения санкций персонально в отношении самого Владимира Путина, если Россия решит пойти на вторжение в Украину.

Как пишет РБК-Украина, американские законодатели внесли в Конгресс и Сенат США уже целый ряд законопроектов, предусматривающих введение санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Документы, в частности, предполагают введение ограничений в отношении российского президента.

Напомним, Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным 7 декабря пригрозил серьезными санкциями в случае военной эскалации в Украине.