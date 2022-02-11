Среди государств Европы Украина расположилась на пятом месте по уровню росту цен. К началу этого года он составлял 10% от показателей января 2021 года.

Рейтинг подготовил ресурс Trading Economics, — передает Bani.md.

На первом месте оказалась Турция, которая несколько месяцев находиться в сильном кризисе. В сравнении с началом предыдущего года цены там подскочили почти наполовину (48,69%). За Анкарой следует Кишинев с повышением цен почти на 14%. Продукты питания там подорожали на 17,5%, что является рекордом с 2003 года.

На третьем и четвертом месте находятся Эстония (11,3%) и Литва (10,6%).

Заключительное место в топ-5 антирейтинга досталось Украине с десятипроцентным уровнем роста цен.

Менее всего ценовая встряска задела старые европейские государства — Швейцария при 1,5% росте, Мальта с 2,6% и Франция, в которой зарегистрировали 2,9% роста цен.

Помимо этого, спецагентство ООН ФАО подсчитало, что мировые цены на провизию в 2021 году выросли на рекордные 25,7% за последнее десятилетие.

Напомним, перевозчик повысил стоимость проезда из Николаева до Галициново.