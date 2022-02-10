В Николаевской области перевозчик повысил тариф на проезд от Николаева до села Галициново.

Об этом сообщили на Facebook-странице Галициновской громады.

В среду, 9 февраля, состоялась встреча представителей власти и депутатов с перевозчиком ООО «АЛАН-ТЕХНО» по поднятию тарифа на проезд.

Депутаты сельского совета обратились к директору предприятия «АЛАН-ТЕХНО» Инге Шаповаловой и попросили обосновать необходимость повышения цены на проезд. Перевозчиком были предоставлены расчеты.

— Депутатами было предложено изменить тариф за счет уменьшения расстояния, но директор ООО «АЛАН-ТЕХНО» разъяснила, что это ничего не дает, потому как село Галициново находится в зоне второго тарифа, то есть расстояние более 5 км — до 10 км. Депутатам также предоставлены обоснованные ответы и другие вопросы по тарифу. Проезд от Николаева до села Галициново — конечная остановка «Магазин» по улице Лермонтова, согласно расчету, составит 11 гривен, проезд по селу 3 гривны», — сообщили в громаде.

Ранее в Новом Буге повысили до 10 гривен стоимость проезда пассажиров на городских маршрутах общего пользования.