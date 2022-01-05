В Новом Буге повысили до 10 гривен стоимость проезда пассажиров на городских маршрутах общего пользования.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома и опубликоввввано на сайте горсовета.

Так, коммунальное предприятие «Добробут» предоставило ходатайство для рассмотрения на исполнительном комитете Новобугского городского совета об увеличении тарифов на такие услуги, как перевозка пассажиров на городских маршрутах общего пользования и услуги по вывозу мусора из частных секторов по городу от населения в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы и ростом расходов, связанных с увеличением минимальной заработной платы.

С целью установления экономически обоснованных тарифов, исполнительный комитет принял решение об установлении следующих тарифов:

Ранее сообщалось, что руководители предприятий-перевозчиков Николаева массово обращаются в городской совет с просьбой пересмотреть стоимость проезда в маршрутках.