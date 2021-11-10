Руководители предприятий-перевозчиков Николаева массово обращаются в городской совет с просьбой пересмотреть стоимость проезда в маршрутках.

Об этом на заседании исполкома в среду, 10 ноября, сообщил первый заместитель городского головы Виталий Луков, передает НикВести.

Перевозчики заявляют, что стоимость газа возросла практически в два раза и пишут обращения на рассмотрение исполнительного комитета.

– К нам массово обратились в один день. Есть несколько заявлений от перевозчиков о том, что стоимость газа возросла практически в два раза. Поэтому они обращаются касательно пересмотра тарифа. Мы будем пересматривать, но на сколько и будет ли согласовано исполкомом – это вопрос на будущее. Я просто уведомляю вас о том, что такие обращения уже поступили на рассмотрение исполнительного комитета, – сообщил Виталий Луков.

Напомним, что в Николаеве чиновники мэрии разработали и согласовывают в Антимонопольном комитете Украины регуляторные акты о системе платных парковок, где обозначат тарифы и правила паркования.