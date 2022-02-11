Послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 миллиарда евро.

Об этом говорится в коммюнике от 11 февраля, сообщает Европейская правда.

Это решение означает, что предложение может по ускоренной процедуре пройти через Европарламент.

Для того чтобы решение о предоставлении пакета вступило в силу, далее необходимо согласие Европарламента и Совета ЕС.

— Длительное геополитическое напряжение имеет серьезные экономические последствия для Украины. Страны-члены готовы предоставить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Я рад объявить, что мы сегодня поддержали предложение Еврокомиссии, чтобы Украина могла как можно скорее получить эту финансовую помощь, — отметил Бруно Ле Мэр, министр экономики Франции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Помощь планируют предоставить двумя траншами. Предоставление первого, что зависит от политических предпосылок и удовлетворительного выполнения программы МВФ, состоится вскоре после утверждения решения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и Украиной относительно конкретных шагов, которые должны быть предприняты для получения следующего транша.

Предоставление второго транша будет зависеть от удовлетворительного выполнения программы МВФ и мер, прописанных в меморандуме. Ожидаемо это будут «обозримые», краткосрочные шаги в наиболее приоритетных направлениях, как усиление экономической стабильности, укрепление верховенства права и энергетика.

Ранее сообщалось, что в случае принятия решения будет быстро выплачен первый транш в размере 600 миллионов евро.