Цены на нефть, выросшие на фоне новостей о рисках российского вторжения в Украину, постепенно откатываются к прежнему уровню. Ситуация близка к стабилизации.

Такую оценку дает новостное агентство Reuters.

Так, утром в понедельник марка Brent упала в цене на 12 центов до 94,32 долларов за баррель. В предыдущие дни она дошла до пика в 96,16 долларов, что стало самой высокой стоимостью этого сорта с октября 2014 года.

Не особенно изменилась цена американской нефти WTA (West Texas Intermediate) — подорожала на цент до 93,11 долларов за баррель. В 2014 году она стоила 94.94 доллара.

По этому поводу журналисты Reuters опросили ряд экспертов, которые дали осторожные прогнозы на дальнейшее поведение рынка. Ряд из них говорят, что скачок цен на нефть может произойти и без участия Украины, решающий фактором в этой сфере по-прежнему остаются страны ОПЕК, которые наращивают добычу.

— Если… произойдет перемещение войск, нефть марки Brent без проблем поднимется выше уровня 100 долларов. Цены на нефть останутся чрезвычайно чувствительными к дополнительным обновлениям, касающимся ситуации в Украине, — уверен аналитик посредника по биржевым сделкам OANDA Эдвард Мойя. — Мы видим потенциал роста цен, который достичь уровня в $115 за баррель или выше уже этим летом, — предполагает эксперт RBC Capital Майк Тран. — Мы отмечаем признаки напряженности в организации: семь членов ОПЕК-10 не смогли выполнить обязательство по увеличению добычи в этом месяце, при этом наибольший дефицит продемонстрировал Ирак, — говорится в заявлении банка JP Morgan.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила $95.