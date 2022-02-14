С 14 февраля вакцинированные против коронавируса люди старше 60 лет могут оплачивать коммунальные услуги за средства «єПідтримки», а украинцы от 14 лет и старше — заказывать подписку на печатные издания в «Укрпочте».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, теперь деньги «єПідтримки» нужно будет потратить в течение девяти месяцев со дня зачисления, а не четырех, как это было раньше.

Как пишет пресс-служба «Укрпочты», теперь украинцы могут тратить 1000 гривен за вакцинацию на подписку на газеты и журналы. В «Укрпочте» можно купить периодику и подписаться онлайн на любые периодические издания начиная с этих месяцев 2022 года.

Там сообщают, что в списке изданий широкий выбор: местная пресса, периодика для детей, тематические издания и прочее. Подписать газеты или журналы можно себя или кого-то другого — в частности, можно оформить благотворительную подписку на адреса детских домов-интернатов Украины.

Ранее министр финансов рассказал, что денег на выплаты 500 гривен гражданам, которые сделают бустерную дозу вакцины от COVID-19, в бюджете пока не хватает.