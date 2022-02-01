Денег на выплаты 500 гривен гражданам, которые сделают бустерную дозу вакцины от COVID-19, в бюджете пока не хватает

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил «Экономической правде».

— Если сосчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 миллиона граждан. Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 миллиарда (заложенных в бюджете на программу «єПідтримка», — прим.) не хватит, — отметил он.

В то же время министр отметил, что на сегодняшний день потребности вносить изменения в бюджет на 2022 год для того, чтобы увеличить финансирование программы, нет. По его словам, граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.

— Кто-то вакцинировался в декабре, он уйдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год, — пояснил Сергей Марченко.

Он также добавил, что как только в Минфине будут видеть необходимость увеличить финансирование «єПідтримки», то соответствующий законопроект с изменениями в бюджет внесут в Раду.

Напомним, что в Министерстве цифровой трансформации заявили, что в течение недели планируют представить детальный план по реализации выплат украинцам в 500 гривен за бустерную дозу вакцины.