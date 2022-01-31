В Министерстве цифровой трансформации заявили, что в течение недели планируют представить детальный план по реализации выплат украинцам в 500 грн за бустерную дозу вакцины.

Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров в ходе брифинга, передает Интерфакс-Украина.

— На протяжение недели предоставим детальный план по тому, как это будет реализовано. Мы хотим сделать это максимально просто и удобно, чтобы людям не нужно было дополнительно где-то регистрироваться и подавать лишние запросы, — заявил глава Минцифры.

Михаил Федоров добавил, что эту выплату можно будет получить на ту же карту єПідтримки, на которую выплачивается «ковидная тысяча».

Ранее сообщалось, что граждане Украины, сделавшие третью, бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства еще по 500 гривен.