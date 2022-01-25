Граждане Украины, сделавшие третью, бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства еще по 500 гривен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по итогам заседания СНБО.

Он подчеркнул, что люди, получившие прививку, переносят болезнь легче.

— В медучреждениях заняты только 28% койкомест. То есть более 2/3 коек свободны, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжает работать над повышением темпов вакцинации.

— Есть понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины. А стратегия бустеризации уже стала единственным стандартом для всех развитых вакцин. Бустеризация – это бустерная доза, третья доза. И в рамках программы «Поддержка» будет добавлено еще 500 гривен плюс для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, с 24 января полностью вакцинированные против коронавируса украинцы от 60 лет смогут потратить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» на лекарства.