С 24 января полностью вакцинированные против коронавируса украинцы от 60 лет смогут потратить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» на лекарства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что купить лекарственные средства можно будет в аптечных заведениях и в интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него.

Рассчитаться деньгами с «єПідтримки» в аптеке можно будет только тем, кому уже исполнилось 60 лет. В Минздраве ранее заявили, что разрешили покупать лекарства в рамках программы только пожилым людям, поскольку эта категория «является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, которые требуют приобретения дополнительных лекарственных средств».

В момент проведения платежа банк будет проверять, исполнилось ли вам 60 лет. Причем, как указывают в «Дії», безразлично, когда вы оформили карту «єПідтримки». Главное, чтобы вам было от 60 лет и у вас был «зеленый» СOVID-сертификат в «Дії».

Напомним, в декабре 2021 года сообщалось, что с января украинцы возрастом 60 лет и старше смогут потратить полученную от государства 1 тысячу гривен на социальные нужды.