Госсекретарь Энтони Блинкен на официальном уровне заявил, что Вашингтон выделит Киеву кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов в качестве опоры для экономики в кризисное время.

Об этом пишет Axios.

В Госдепе подчеркивают, что это предложение в сочетании с «крепким партнерством» между Украиной и Международным валютным фондом «укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание перед лицом дестабилизирующего поведения России».

— Это предложение основано на поддержке, которую Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры, включая G7 и международные финансовые институты, оказали Украине, чтобы помочь защитить ее экономику в условиях российского давления в последние годы, — добавил Энтони Блинкен.

По его словам, еще одно кредитование для Украины в размере 3 миллиардов долларов осуществит Экспортно-импортный банк США. На эти деньги Киев сможет закупить американские товары.

— Кредитные гарантии сыграли решающую роль, помогая Украине успешно стабилизировать свою экономику в условиях предыдущей российской агрессии и реализовать смелую программу экономических реформ, подкрепленную амбициозным сотрудничеством с Международным валютным фондом, — пояснил госсекретарь США важность американской помощи.

Ранее сообщалось, в проект бюджета США на 2022 год включили финансовую помощь Украине в размере 756 миллионов долларов.