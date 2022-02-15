Привлечение молодых специалистов-экологов и научно-исследовательские работы в сфере переработки шлама будут проводиться в рамках дополнительного соглашения о сотрудничестве, которое подписали руководители Николаевского глиноземного завода с Национальным университетом кораблестроения им. Адмирала Макарова.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.

Согласно документу, завод будет проводить грантовые конкурсы для учащихся университета и брать молодых специалистов-экологов на стажировку. В то же время специалисты НГЗ смогут проходить курсы повышения квалификации на базе НУК.

— Студенты и профессорский состав учреждения присоединятся к проведению научно-исследовательских работ и испытаний в сфере использования шлама, – отмечают на предприятии.

Также в рамках меморандума о сотрудничестве представители университета совместно со специалистами завода будут работать над разработкой программ математического моделирования процессов для оптимизации энергетических затрат и т. п.

— Я убежден, что специалисты НУК и материальная база университета позволят найти новые решения в сфере переработки шлама и не только, – считает генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников.

Сейчас представители университета и Николаевского глиноземного планируют провести ряд круглых столов по защите экологии и энергосбережению.

— Существует много аспектов, над которыми следует работать. Поэтому я вижу перспективы этого сотрудничества, – отмечает ректор НУК Евгений Трушляков.

Ранее на Николаевском глиноземном заводе сообщили, что специалисты НГЗ первыми в мире провели испытания и пришли к выводу, что шлам можно использовать для производства цемента.

В 2022 году на предприятии запланировано выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для получения из красного шлама продуктов, которые можно будет использовать в строительстве. На первом этапе ожидаемый объем утилизации шлама составит около 180 тысяч тонн в год.