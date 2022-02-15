Открытая война между Украиной и Россией повлияет на мировой рынок намного значительней, чем это сделал советско-американский ракетный кризис 1962 года.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

Обозреватель агентства отмечает, что российское вторжение в Украину фактически может запустить новый финансовый кризис.

— По мере того как напряженность вокруг ситуации на Украине нарастает, Россия снова оказывается в знакомой, хотя и случайной схеме, играя решающую роль в годы, оканчивающиеся на цифру 2 в анналах истории. В 1812 году Наполеон отправился в свою обреченную на провал экспедицию в Россию. В 1922 году русские образовали Советский Союз. А в 1962 году США и Москва столкнулись во время кубинского ракетного кризиса. Шестьдесят лет спустя военная напряженность между Россией и США снова обострилась, на этот раз из-за возможного вторжения в Украину. Неопределенность вызвала рост цен на нефть и спад на фондовых рынках, что подготовило почву для длительного глобального финансового кризиса, который может превзойти последствия кубинского ракетного кризиса, — говорится в материале.

Автор Nikkei.Asia подчеркивает, что Украина играет важную роль в экспорте продовольствия, а значит конфликт на ее территории, особенно в регионах, где выращиваются зерновые, ощутят целые регионы.

— В пятницу не склонные к риску инвесторы на Уолл-стрит начали продавать акции и скупать казначейские облигации США. Это снизило доходность казначейских облигаций, которая движется обратно пропорционально стоимости. Но ожидается, что покупки Минфина не продлятся долго. Если международный конфликт спровоцирует рост инфляции, это приведет к снижению цен на акции, повышению доходности и ослаблению доллара. Россия — богатая нефтью страна, а Украина — ключевой источник основных сельскохозяйственных продуктов. Военная напряженность между двумя сырьевыми центрами оказала повышательное давление на цены на сырую нефть и пшеницу. Особую озабоченность вызывает возможность того, что инвесторы перейдут от акций к товарам. Эта динамика приведет к инфляции и более высоким процентным ставкам, подпитывая порочный круг дальнейших сбросов акций и покупок товаров <...> Центральные банки западных стран и стран с развивающейся экономикой переходят к ужесточению денежно-кредитной политики. Но инфляционное давление превзошло эти усилия до такой степени, что центральные банки участвуют в игре в кошки-мышки. Это создает риск чрезмерной политики, ведущей к глобальной рецессии., — предупреждают в агентстве.

Штатный писатель информагентства заключает, что дестабилизация цен на нефтяном рынке скажется на намерениях Европы перейти на «зеленую» энергетику, ударив по инвесторам.

— Россия меняет правила игры и требует особого внимания. Если энергетическое ралли продолжится, нельзя исключать потенциального влияния, которое оно окажет на усилия по декарбонизации на Западе. Для инвесторов последствия будут более серьезными, чем кубинский ракетный кризис, — подытоживают в публикации.

Ранее сообщалось, кризис вокруг Украины сказывается на мировых ценах на продовольствие.