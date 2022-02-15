— Отток преимущественно касался текущих счетов, в то время как объем срочных депозитов почти не изменился. В начале февраля наблюдался приток средств на счета, что фактически нивелировало предварительное давление на ликвидность банков. К средине февраля банки спокойно встретили отток, имея значительный запас ликвидности. Текущий уровень LCR значительно превышал норматив. В целом в банковской системе есть надлежащий запас высоколиквидных средств, чтобы покрыть даже существенные оттоки в случае их наступления, — пояснили в национальном банковском регуляторе.