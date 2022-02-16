Глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу предсказал инфляционный скачок в экономике до 20% за 2022 год. Об этом информирует Publika. Ссылаясь на мировой рост цен на энергоносители и подорожание продуктов, эксперт утверждает, что инфляционный вал в Молдове начнет спадать только к следующему, 2023 году. — Инфляция продолжит расти и останется высокой до третьего триместра 2022-го года, после чего мы надеемся, что темп роста цен замедлится. Если мы задействуем инструменты денежной политики, к концу года достигнем цели, инфляция вернется в целевой коридор к середине 2023-го, — прочит глава финансового регулятора соседнего государства.

По его словам, гражданам Молдовы стоит рассчитывать на подорожание базовых продуктов питания и тарифов на электроэнергию, пока ситуация не стабилизируется.

Как сообщалось, в Молдове подошла к концу трехдневная забастовка водителей, во время которой в крупных городах наблюдались проблемы с маршрутками.



