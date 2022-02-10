В Молдове подошла к концу трехдневная забастовка водителей, во время которой в крупных городах наблюдались проблемы с маршрутками.

Стачечники говорят, что будут повторять подобные протесты из раза в раз, пока их требования по поднятию стоимости проезда за каждый преодоленный километр не будут выполнены.

Чиновники из Министерства инфраструктуры Молдовы согласились вновь встретиться с транспортниками и попробовать договориться о варианте, который устроит всех.

— Зависит от того, что мы услышим на заседании в министерстве, которое запланировано на четверг. Тогда и определимся, будем ли еще проводить забастовку. Пока переговоры не складываются. На них слышим лишь обвинения, угрозы и спекуляции, — заявил глава Ассоциации работаделей автоперевозчиков Олег Алекса о перспективе дальнейших забастовок.



Министр транспорта Молдовы подчеркнул, что несмотря на проблемы, доставленные стачкой обычным пассажирам, власти на местном уровне справились с форс-мажорными обстоятельствами.



