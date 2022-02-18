Хмельницкая АЭС в ночь на пятницу, 18 февраля, отключила второй блок от энергосистемы для проведения капитального планово-предупредительного ремонта.
Об этом сообщила пресс-служба станции.
Ремонт продлится 92 суток. Планируется капитальный ремонт реактора с проведением контроля корпуса, генератора, цилиндра высокого давления и ремонта каналов систем безопасности.
Также на АЭС планируется реализовать десять мероприятий по реконструкции и модернизации, три из которых предусмотрены комплексной сводной программой по повышению безопасности энергоблоков.
Таким образом, по состоянию на 18 февраля в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины. Два дня назад на ремонт были отключены энергоблок №3 Ровенской АЭС и энергоблок №2 Запорожской АЭС.
Напомним, Бельгия планирует закрыть все атомные электростанции до 2025 года.
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Хмельницкая АЭС в ночь на пятницу, 18 февраля, отключила второй блок от энергосистемы для проведения капитального планово-предупредительного ремонта.
Об этом сообщила пресс-служба станции.
Ремонт продлится 92 суток. Планируется капитальный ремонт реактора с проведением контроля корпуса, генератора, цилиндра высокого давления и ремонта каналов систем безопасности.
Также на АЭС планируется реализовать десять мероприятий по реконструкции и модернизации, три из которых предусмотрены комплексной сводной программой по повышению безопасности энергоблоков.
Таким образом, по состоянию на 18 февраля в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины. Два дня назад на ремонт были отключены энергоблок №3 Ровенской АЭС и энергоблок №2 Запорожской АЭС.
Напомним, Бельгия планирует закрыть все атомные электростанции до 2025 года.