Хмельницкая АЭС в ночь на пятницу, 18 февраля, отключила второй блок от энергосистемы для проведения капитального планово-предупредительного ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба станции.

Ремонт продлится 92 суток. Планируется капитальный ремонт реактора с проведением контроля корпуса, генератора, цилиндра высокого давления и ремонта каналов систем безопасности.

Также на АЭС планируется реализовать десять мероприятий по реконструкции и модернизации, три из которых предусмотрены комплексной сводной программой по повышению безопасности энергоблоков.

Таким образом, по состоянию на 18 февраля в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины. Два дня назад на ремонт были отключены энергоблок №3 Ровенской АЭС и энергоблок №2 Запорожской АЭС.

Напомним, Бельгия планирует закрыть все атомные электростанции до 2025 года.