Бельгийские чиновники пришли к согласию о закрытии семи атомных реакторов, функционирующих на АЭС страны.

Об этом сообщает издание The Brussels Times.

— После продолжавшихся в течение ночи переговоров бельгийские министры достигли согласия об отказе страны от ядерной энергетики. Решение было принято после нескольких недель обсуждений относительно того, приведет ли закрытие всех 7 атомных реакторов в Бельгии к нехватке энергии или росту цен на нее... Эта проблема также имеет геополитическое измерение, учитывая, что Россия остается для Европы главным поставщиком углеродного топлива, — говорится в публикации.

При этом также отмечается, что отказ Бельгии от атомной энергетики может поставить страну в большую зависимость от других стран.

В настоящее время АЭС Бельгии, управляемые французской энергетической компанией Engie, обеспечивают почти половину всей потребности страны в электроэнергии. Учитывая это, чиновники рассматривали два плана действий, первый из которых предусматривал закрытие сразу всех атомных станций, а второй допускал сохранение двух наиболее современных реакторов в рабочем состоянии, на случай нехватки энергии. В конце концов, бельгийские чиновники поддержали план «А», то есть за полное закрытие ядерных реакторов до 2025 года.

В то же время страна планирует инвестировать около 100 миллионов евро ресурсов в разработку модульных атомных станций, так называемых SMR. Эти исследования будут проводиться совместно с Францией и Нидерландами.

Ожидается, что первая атомная станция на территории Бельгии будет закрыта уже в следующем году.

Напомним, в сентябре этого года Украина объявила о создании водородного коридора с Германией, Чехией и Словакией.