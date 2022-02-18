Федерально бюро расследований в США запускает подразделение для анализа блокчейна и контроля за виртуальными активами и их возможной конфискацией.

Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, пишет «Экономическая правда».

Кроме этого, Минюст США привлек «опытного прокурора» по компьютерным преступлениям, который возглавит новую группу по защите криптовалют.

Отмечается, что о создании подразделения ФБР по виртуальным активам объявили после того, как Минюст выдвинул паре из Нью-Йорка обвинения в отмывании биткоинов на сумму свыше 4,5 миллиарда долларов, украденных в 2016 году во время взлома биржи Bitfinex.

Регуляторы США под руководством президента Джо Байдена усилили свой анализ криптоиндустрии после серии громких кибератак в прошлом году на крупнейшую сеть топливных трубопроводов США и крупнейшего в мире поставщика говядины. Группы хакеров часто требуют плату в биткоинах.

В некоторых из этих случаев ФБР удалось отследить и вернуть часть выкупа.

Команду по контролю над криптовалютами возглавит прокурор Юн Янг Чой.

Напомним, в январе цены на криптовалюту Bitcoin упали до самого низкого за последние несколько месяцев уровня.