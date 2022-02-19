Завершение ремонта в новом «McDonald’s», который откроется в Николаеве в здании бывшего кафе «Де Густо» на проспекте Мира возле рынка «Колос», планируется в ближайшие 2-3 недели.

Об этом пишут Новости-N.

По их словам, в помещение уже завезли все необходимое оборудование.

— Внутри все готово, оборудование завезли. Остались уличные работы с фасадом. Ещё 2-3 недели и ремонт закончится, — сообщили рабочие.

Сейчас в Николаеве действует один ресторан быстрого питания «McDonald’s», он расположен на улице Адмирала Макарова.

Сеть ресторанов «McDonald’s» открыла вакансию для желающих работать в новом заведении в Николаеве на улице Строителей, 3-Б в Николаеве. Ему уже присвоен номер и название №903 «Новый ресторан в г. Николаеве».