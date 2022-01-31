Сеть ресторанов «McDonald’s» открыла вакансию для желающих работать в новом заведении в Николаеве на улице Строителей, 3-Б в Николаеве. Ему уже присвоен номер и название №903 «Новый ресторан в г. Николаеве».

Об этом говорится на сайте сети.

В настоящее время открыта одна вакансия «Работник заведения».

Вакансии «Работник ночной смены» и «Руководитель отдела ресторана» пока не открыты. Сайт предлагает подписаться на оповещения в случае открытия вакансий.

Ранее в пресс-службе сети «McDonald’s» заявляли, что рассматривают Николаев как город для открытия нового заведения. Говорилось, что потенциальное место, где может появиться новое заведение в 2021 году — Ингульский район.