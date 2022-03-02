Послы ЕС согласились отключить семь банков страны-агрессора от международной платежной системы SWIFT, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным Bloomberg, Банк ВТБ и Банк Россия входят в число банков, которым грозит запрет на использование SWIFT. Также в списке банки Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ.РФ. При этом в ЕС «пощадили крупнейшего кредитора страны Сбербанк и банк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту Газпром» (Газпромбанк).

Bloomberg также сообщает, что некоторые страны, в том числе Польша, настаивали на включении в список большего количества банков.

Ранее сообщалось, что мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от системы банковских платежей SWIFT в рамках третьего пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину.