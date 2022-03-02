Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Apple прекратила продажу всей линейки техники на официальном онлайн-магазине во всей России.
Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Apple прекратила продажу своей техники в России. В онлайн-магазине уже нельзя купить iPhone, iMac и другую технику.
Пока неизвестно сколько времени товары будут недоступны.
Напоним, немецкая Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с Российским футбольным союзом «с немедленным вступлением в силу» из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Apple прекратила продажу всей линейки техники на официальном онлайн-магазине во всей России.
Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Apple прекратила продажу своей техники в России. В онлайн-магазине уже нельзя купить iPhone, iMac и другую технику.
Пока неизвестно сколько времени товары будут недоступны.
Напоним, немецкая Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с Российским футбольным союзом «с немедленным вступлением в силу» из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.