Трикотажные изделия мировых спортивных брендов создаются с использованием специальных технологий. Патенты, которые получают компании, превращают одежду в удобный элемент гардероба для повседневной носки и спорта. Приобрести женские спортивные футболки известных производителей можно в каталоге megasport.ua.

Puma и гибкость носки

Немецкий бренд Puma в своих товарах ориентируется в первую очередь на удобство и гибкость носки. Ткань футболок и штанов обладает водоотталкивающими свойствами. Среди популярных технологий:

Dry Cell — функциональные материалы, которые отвечают за отвод влаги от тела;

Storm Cell — защита от воздействия окружающей среды, дождя и ветра;

Sun Cell — защита от ультрафиолетовых лучей и сохранение нормальной температуры тела.

Также многие технологии касаются обуви. К примеру, DUOCELL предназначена для амортизации подошвы во время ходьбы и бега.

Adidas и особый микроклимат

Компания Adidas — еще один известный бренд на арене спортивных товаров. В его арсенале меньше запатентованных технологий, но все они показывают идеальную работу. Среди действенных:

Polygiene — пропитка текстиля, позволяющая удалять микробы и устранять запахи, которые появляются при активных занятиях спортом;

Climacool обладает эффектом охлаждения, отводит влагу от кожи;

Bounce — амортизация для правильного отталкивания стопы от земли.

Adidas ориентируется также на удобное положение стопы во время обычной ходьбы. Так, BOOST позволяет поглощать нагрузку и уменьшать давление на икры.

Nike и особый контроль

Nike ориентируется и на комфорт ног во время занятий спортом, и на отвод влаги с кожи. Наиболее распространенное свойство — DryFIT, которое позволяет сохранять сухость кожи даже во время бега. За эффективную вентиляцию и «дыхание» текстиля отвечает технология Nike Pro Combat Hypercool.

В производстве обуви важной остается технология Lunar Foam — особая амортизация, разработанная совместно с NASA. Такие свойства материалов в одежде, обуви спортивных брендов делают занятия спортом и повседневную жизнь удобнее.