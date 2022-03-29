Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в грунтовом турнире в Чарльстоне категории WTA-500, который состоится с 4 по 10 апреля.

При этом спортсменка остается в заявке сборной Украины на поединок Кубка Билли Джин Кинг против сборной США. Матчи пройдут с 15 по 16 апреля в Эшвилле (Северная Каролина, США). Посмотреть прямую трансляцию встреч можно будет в приложении БК Fonbet (подробнее о нем по ссылке).

Первая ракетка Украины в конце марта покинула Miami Open после первого сыгранного матча, где во втором круге соревнований уступила британке Хитер Уотсон (6:4, 3:6, 6:7). Из-за этого 20-я ракетка мира по окончании турнира впервые с 2016 года опустится ниже топ-20 рейтинга WTA.

В 2022 году Свитолина провела 13 поединков, в которых одержала пять побед. Лучшими результатами украинки в этом году стали 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии и четвертьфинал турнира WTA в мексиканском Монтеррее.

Кроме Свитолиной с турнира в Чарльстоне снялась американская теннисистка Энн Ли, 65-я ракетка мира. Вместо них на соревнованиях выступят полячка Магдалена Фреш (89-я ракетка мира) и россиянка Анна Калинская (84).

Действующая победительница апрельского турнира в Чарльстоне – россиянка Вероника Кудерметова. Год назад в финале она обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич (6:4, 6:2).