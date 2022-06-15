Общий ущерб в сельском хозяйстве Украины от полномасштабной войны составил 4,3 миллиарда гривен. В частности, из-за поврежденных сельскохозяйственных угодий и неубранного урожая аграрии потеряли более 2,1 миллиарда долларов.

Об этом говорится в исследовании Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Минагрополитики.

Согласно ему, земли сельскохозяйственного назначения получили два значительных вида повреждений: минирование и прямое физическое повреждение в результате активных боевых действий. Исследователи оценивают стоимость обследования и разминирования территорий в 436 миллионов долларов.

Кроме того, временно оккупированные земли на юге Украины имеют наиболее развитую оросительную инфраструктуру, а ее замена и ремонт составят примерно 225 миллионов долларов.

Также в Украине потеряли более 920 миллионов долларов из-за поврежденной сельскохозяйственной техники и оборудования, 272 миллиона долларов в результате уничтожения зернохранилищ и 136 миллионов долларов из-за гибели домашних животных.

Согласно данным исследования, ориентировочно в результате вооруженной агрессии России погибли 5,7 миллиона голов птицы, 258 тысяч свиней, 92 тысячи голов крупного рогатого скота и 42 тысячи овец и коз.

Также исследователи подсчитали, что общая стоимость похищенных оккупантами зерновых и масличных приблизительно составляет более 613 миллионов долларов.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в области сложилась критическая ситуации в экономическом плане. Многие предприятия просто выживают, а о развитии речь не идет.