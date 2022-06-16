Котировки газовых фьючерсов в хабе TTF в Нидерландах подскочили свыше 1500 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом прокачки через «Северный поток».

Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE, пишет «Экономическая правда».

Так, на 16:20 по Киеву цены колебались на уровне 138,3 МВт-часа, или 1528.79 долларов за тысячу кубов. На своем пике на торгах в четверг котировки достигали 1644.05 долларов за тысячу кубов. Таким образом, в течение дня цены взлетели на 15% с утренних 1400 долларов за тысячу кубометров.

С начала недели цены взлетели более чем на 60%: в понедельник тысяча кубометров природного газа торговалась за 80 евро за МВт-час (885 долларов за тысячу кубометров).

Ранее сообщалось, что российский газовый монополист «Газпром» за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%.