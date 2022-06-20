Количество вакансий, зарегистрированных в Государственном центре занятости, несколько уменьшилось и на сегодняшний день на одно свободное рабочее место претендует примерно 12 соискателей.

Об этом в интервью УНН рассказала заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

Количество обращений от граждан по поиску работы осталось где-то на прошлогоднем уровне, но сократилось количество предлагаемых вакансий.

— Ситуация на рынке труда управляемая, но сложная, поскольку у нас уменьшается количество подаваемых в службу вакансий, по состоянию на сегодня у нас 22 тысячи вакансий. Приблизительно на одну вакансию имеем 12 соискателей, на одно предложение свободного рабочего места, — рассказала Елена Мельник.

В таких условиях высокой конкуренции все зависит от имеющегося багажа знаний, квалификаций, компетенций соискателя и региона, где он ищет работу.

Спрос на каждую вакансию намного больше, чем предложения, но те работодатели, которые переместились в безопасные регионы, сейчас настраивают свои производственные мощности, и мы прогнозируем, что у нас также увеличится количество вакансий, которые будут заявлены работодателем для укомплектования. По количеству вакансий мы планируем выйти на ориентиры текущей работы в довоенное время, - уверена заместитель директора департамента реализации политики занятости.

Напомним, что народные депутаты приняли законопроект, который требует от застройщиков проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании.