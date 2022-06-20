Народные депутаты приняли законопроект, который требует от застройщиков проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании.

Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в своем Telegram-канале.

— Война показала, что в Украине мало надежных укрытий. Значительная часть не оборудована эвакуационными выходами, без доступа к системам водоснабжения и водоотвода, не приспособлена для хранения продуктов питания, не говоря уже о способности защитить население в случае применения оружия массового поражения . Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, потому что иначе ее не утвердят, – сообщила она.

Орган государственного архитектурно-строительного контроля теперь может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик не завершит работы по оборудованию бомбоубежища.

Законопроект №7398 также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.

Кроме того, закон упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как следует содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.

На территории Ингульского района Николаева 50% защитных сооружений для населения не готовы к использованию.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.