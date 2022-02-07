На территории Ингульского района Николаева 50% защитных сооружений для населения не готовы к использованию.

Об этом сообщили в администрации Ингульского района Николаева на информационный запрос НикВести.

На территории района размещено 78 убежищ:

36 убежищ государственной формы собственности;

29 убежищ коммунальной формы собственности, в том числе 28 — территориальной громады Николаева, 1 убежище — территориальной громады Николаевской области;

13 убежищ частной формы собственности.

— 50 % защитных сооружений гражданской защиты (убежищ) не готовы к использованию по назначению. Основные причины — это выход из строя, непригодность фильтровентиляционного оборудования, аварийное состояние помещений, неисправность инженерных сетей, подтопление и тому подобное, — уточнили в администрации.

На учете территориальной громады Николаева по Ингульскому району находятся 28 защитных сооружений гражданской защиты, из которых 21 сооружение расположено в жилых домах.

Кроме того, в администрации района сообщили, что в 2021 году выполнен ремонт одного защитного сооружения на сумму 78 тысяч гривен.

Также сообщается, что в защитных сооружениях гражданской защиты, которые размещены в жилых домах, отключено электроснабжение так как «Николаевоблэнерго» требует установить счетчики и заключить договора на электроснабжение.

— В настоящее время Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие Центрального района проводит работу по восстановлению электричества и установке счетчиков в защитных сооружениях. После проведенных ремонтных работ в защитных сооружениях гражданской защиты, которые расположены в жилых домах Николаева, возобновлено водоснабжение и установлены емкости для воды, — говорится в ответе за запрос.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

Также сообщалось, чтол в случае чрезвычайной ситуации большинству жителей микрорайона «Намыв» негде прятаться. На данной территории отсутствуют бомбоубежища, а подвальные помещения в домах не соответствуют техническим требованиям.

До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе. После он рассказал, что получил от мэра «мондюлей» за свои слова о проблемах с бомбоубежищами.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.